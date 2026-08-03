TRENTO. La Dolomiti Energia Trentino conosce il proprio cammino nel campionato di Serie A 2026-2027. La formazione allenata da Alessandro Rossi farà il suo esordio ufficiale domenica 27 settembre sul parquet di Reggio Emilia, mentre la prima partita davanti al pubblico della BTS Arena è in programma il 4 ottobre contro Treviso, nella seconda giornata.

Il girone d'andata propone alcuni appuntamenti di grande richiamo. L'ottava giornata, il 15 novembre, vedrà arrivare a Trento la Virtus Bologna, mentre la sfida con la Reyer Venezia chiuderà il girone d'andata il 10 gennaio. Per vedere all'opera alla BTS Arena l'Olimpia Milano bisognerà invece attendere la 26ª giornata, fissata per l'11 aprile 2027.

La regular season terminerà il 9 maggio 2027 con la trasferta sul campo della Virtus Bologna, ultimo impegno prima dell'eventuale fase playoff.

Per Alessandro Rossi il calendario offre subito indicazioni importanti, anche se ogni valutazione resta legata all'evoluzione della stagione. «C'è inevitabilmente grande curiosità quando viene diramato il calendario. Il campionato si preannuncia ancora una volta estremamente equilibrato e, per questo, è difficile fare valutazioni in senso assoluto. La parte centrale del girone d'andata sarà particolarmente impegnativa dal punto di vista tecnico, anche considerando il doppio impegno tra campionato ed EuroCup. Come sempre, una delle chiavi della stagione sarà farsi trovare pronti fin dall'inizio, cercando di mettere subito fieno in cascina per affrontare al meglio il resto dell'annata».