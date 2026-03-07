TRENTO. La Dolomiti Energia Trentino torna davanti al proprio pubblico dopo quasi un mese, ma deve arrendersi alla Dinamo Sassari, che espugna il palazzetto trentino al termine di una sfida combattuta fino all’overtime: 99-96 il punteggio finale. Decisivo nel finale Daryl Macon, nuovo innesto del Banco di Sardegna, protagonista soprattutto nella prima parte di gara.



Gli ospiti partono meglio e chiudono il primo quarto avanti 31-20 grazie alle triple di Buie, Ceron e dello stesso Macon, subito incisivo al debutto. Nel secondo periodo la Dinamo allunga fino al +17, spinta ancora da Macon e Vincini, mentre Trento prova a restare in partita con Steward, Jones e Bayehe, andando all’intervallo lungo sotto 52-39.



La svolta arriva nel terzo quarto: l’Aquila alza l’intensità difensiva e rientra progressivamente con Jogela, Jakimovski e un ottimo Bayehe, che firma anche il sorpasso. Il parziale si chiude sul 67-66 per i padroni di casa, riaprendo completamente il match davanti al pubblico di casa.



Nel quarto periodo la gara resta punto a punto fino agli ultimi secondi. Dopo il botta e risposta tra Bayehe e Beliauskas, Battle porta Trento avanti, ma Buie segna una tripla con fallo che vale il nuovo vantaggio sassarese. Un tecnico nel finale permette a Steward di pareggiare a quota 90 e portare la sfida ai supplementari.



Nell’overtime prevale la maggiore lucidità della Dinamo. McGlynn e Macon firmano i punti decisivi dalla lunetta, mentre l’ultimo tentativo di Trento non trova il canestro. Finisce 99-96 per Sassari, che espugna Trento al termine di una partita equilibrata e ricca di colpi di scena.