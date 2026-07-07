LONDRA. Ancora una volta Novak Djokovic dimostra perché è uno dei più grandi di sempre. Il campione serbo conquista la semifinale di Wimbledon al termine di una battaglia epica contro Félix Auger-Aliassime, piegato soltanto al super tie-break del quinto set.

La vittoria assume ancora più valore perché arriva dopo un match complicatissimo. Nel primo set, vinto 7-6 con un tie-break chiuso 12-10, Djokovic è stato costretto anche a chiedere un medical time-out per un fastidio al polpaccio sinistro, ma non ha mai smesso di lottare.

Il canadese ha risposto dominando il secondo parziale per 6-3, ma il serbo ha immediatamente rialzato il livello del suo tennis, tornando avanti grazie a un altro 6-3 nel terzo set.

Sembrava il momento decisivo, invece Auger-Aliassime ha trovato la forza di reagire ancora. Dopo aver recuperato un break di svantaggio nel quarto set, ha trascinato la sfida al tie-break, riuscendo a pareggiare i conti e a portare l'incontro al quinto.

Nel momento della verità, però, è emersa tutta l'esperienza di Djokovic. Il serbo ha gestito con freddezza il set decisivo, imponendosi al super tie-break e conquistando la sua ennesima semifinale sull'erba londinese.

Ad attenderlo ora ci sarà Jannik Sinner, in una semifinale tra due campioni che promette di essere uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione di Wimbledon.