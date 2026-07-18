DIMARO. È ufficialmente iniziato il quindicesimo ritiro estivo della Ssc Napoli in Val di Sole. La squadra azzurra è arrivata allo Sport Hotel Rosatti poco dopo le 14, accolta da circa 200 tifosi che hanno salutato con entusiasmo il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e i giocatori.

Prima dell'arrivo della squadra, Valentina De Laurentiis ha inaugurato l'area espositiva dedicata ai trofei storici del club, uno degli spazi più attesi dai sostenitori presenti a Dimaro.

Nel pomeriggio la formazione azzurra ha svolto il primo allenamento del ritiro. Per Allegri si tratta del ritorno a una preparazione estiva in montagna, esperienza che non viveva dal 2007, quando guidava il Sassuolo. Il tecnico ha iniziato a valutare il gruppo a disposizione, come già anticipato nei giorni scorsi dal presidente Aurelio De Laurentiis.

I convocati sono 32, compresi cinque giovani della Primavera: Pugliese, Garofalo, Prisco, Baridò e Pereyra. Assente invece il difensore Alessandro Buongiorno, che dovrà sottoporsi a un consulto specialistico per decidere se affrontare un intervento al ginocchio destro.

Cresce anche l'afflusso dei tifosi in paese. Per gestire il numero sempre maggiore di presenze è stato introdotto un sistema di prenotazione online per assistere agli allenamenti, partecipare alle sessioni di foto e autografi e visitare la mostra dei trofei.

Intanto aumenta l'attesa anche per la prima uscita stagionale degli azzurri: l'amichevole Napoli-Arezzo, in programma mercoledì 22 luglio alle 18 sul campo di Carciato, si avvia verso il tutto esaurito. C.L.