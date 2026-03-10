CORTINA D'AMPEZZO. Renè De Silvestro ha conquistato la medaglia d'argento nella combinata alle Paralimpiadi di sci alpino, nella combinata di categoria sitting. Sulle nevi di Cortina d'Ampezzo l'azzurro di San Vito di Cadore (Belluno) è arrivato tra due olandesi, il vincitore Jeroen Kampschreur e il terzo classificato Niels de Langen.



"Questa medaglia mi ha dato grande serenità, perché avevo due quarti posti. Avevo dentro una rabbia incredibile, oggi sono riuscito a sfogarmi e sono contento". Lo ha detto Renè De Silvestro, dopo l'argento in combinata sitting. "Sono veramente molto soddisfatto della mia seconda manche in slalom", l'analisi dell'azzurro, che guarda alle prossime gare: il gigante, su cui "puntiamo", e, soprattutto, proprio lo slalom di domenica, dove "posso dire la mia, posso veramente andar forte". (ANSA). RIM