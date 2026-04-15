PARIGI. Sono nove i tennisti italiani ammessi al tabellone principale del Roland Garros maschile e femminile, il secondo Slam del 2026, in programma sulla terra rossa dell'impianto parigino dal 24 maggio al 7 giugno. In attesa delle wild card e delle qualificazioni, il torneo francese ha pubblicato la sua entry list, e gli azzurri entrati per classifica nel main draw maschile sono Jannik Sinner (n.1 ATP), Lorenzo Musetti (9), Flavio Cobolli (16), Luciano Darderi (21), Lorenzo Sonego (66), Mattia Bellucci (79) e Matteo Berrettini (91).

Nella lista delle iscritte per il singolare femminile Jasmine Paolini (8 WTA) ed Elisabetta Cocciaretto (41).

Per il resto, nel tabellone maschile compaiono tutti i top 10 della classifica Atp, tra cui Novak Djokovic che insegue il suo 25/o successo Slam. Tra le donne, guida Coco Gauff, che lo scorso anno ha conquistato a Parigi il suo secondo Slam: l'americana è una delle quattro ex vincitrici presenti nella lista delle partecipanti insieme a Jelena Ostapenko (2017), Barbora Krejcikova (2021) e Iga Swiatek (2020, 2022-24). Nel tabellone ovviamente la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka, (ANSA). GRN