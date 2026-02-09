CORTINA. L'Italia del curling batte gli Stati Uniti nell'ultima partita del Round Robin del torneo di doppio misto ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sotto gli occhi del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, Amos Mosaner e Stefania Constantini sconfiggono per 7-6 gli Stati Uniti chiudendo al secondo posto nel Round Robin con un totale di 6 vittorie e 3 sconfitte.



Già qualificati matematicamente per le semifinali (a partire dalle ore 18.00), gli azzurri evitano il quarto posto e lo spauracchio Gran Bretagna, dominatrice della fase preliminare con 8 vittorie e 1 sconfitta. Nella semifinale di oggi pomeriggio l'Italia fronteggerà nuovamente gli Usa per un posto in finale. Dall'altra parte sarà Gran Bretagna-Svezia.

