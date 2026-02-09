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Nell’ottavo incontro del round robin, Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Fiamme Oro) sono stati sconfitti 6-9 dalla quotata Gran Bretagna. Ciononostante, gli azzurri hanno guadagnato la certezza di avanzare alla fase a eliminazione in diretta grazie ai risultati delle altre partite