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L’Italia del curling si è qualificata per le semifinali del torneo di doppio misto dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nell’ottavo incontro del round robin, Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Fiamme Oro) sono stati sconfitti 6-9 dalla quotata Gran Bretagna.
Ciononostante, gli azzurri hanno guadagnato la certezza di avanzare alla fase a eliminazione in diretta grazie ai risultati delle altre partite. Le semifinali, che avranno luogo alle 18:05 di lunedì 9 febbraio.