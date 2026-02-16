CORTINA D’AMPEZZO. L’Italia maschile del curling incassa una netta sconfitta contro la Cina, che si impone 11-4 nel sesto incontro del round robin. Il quartetto formato da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman raccoglie così il terzo ko del torneo.

Dopo sei partite, gli azzurri si trovano in equilibrio con un bilancio di tre vittorie e tre sconfitte. Il cammino verso le semifinali resta possibile, ma si complica: domani alle 19.05 è in programma la sfida con gli Stati Uniti, già decisiva per continuare a sperare nella qualificazione.

L’Italia completerà poi il round robin tra mercoledì e giovedì, affrontando il Canada alle 14.05 e la Svizzera alle 9.05.