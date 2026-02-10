CORTINA D'AMPEZZO. "Sono molto soddisfatto dei ragazzi. Il lavoro paga, abbiamo scalato una montagna, non era così facile arrivare in semifinale, non era così facile vincere una medaglia perché ripartivamo da favoriti che secondo me non eravamo". Lo ha detto il dt dell'Italia di curling Marco Mariani, commentando il bronzo di Amos Mosaner e Stefania Constantini in doppio misto.



"Abbiamo fatto vedere che siamo una grande squadra e sono due grandi giocatori, che assieme come mix double sono fortissimi", ha aggiunto Mariani. Il doppio Mariani-Constantini ha un futuro? "Dipende da loro - replica Mariani -. Già avevo fatto un lavoro l'anno scorso per rimetterli assieme. Vediamo se chi verrà dopo di me, o io se ci sarò, riuscirà a fare lo stesso lavoro. Comunque per il futuro siamo tranquilli anche nel mix double, abbiamo già una coppia campione del mondo junior".