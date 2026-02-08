CORTINA D’AMPEZZO. La discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 è ancora in corso sulla Olympia delle Tofane, ma la gara è stata segnata da un bruttissimo infortunio per Lindsey Vonn, caduta durante la sua prova. Le condizioni dell’atleta e la dinamica completa dell’incidente sono in fase di valutazione, mentre in pista sono intervenuti i soccorsi.

Sul piano sportivo, al momento la classifica vede in testa l’americana Breezy Johnson con il tempo di 1’36”10, davanti alla tedesca Emma Aicher (+0”04) e all’austriaca Cornelia Hütter (+0”86). L’Italia resta ai piedi del podio con Laura Pirovano quarta (+0”94), seguita dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0”98).

Tra le azzurre, Federica Brignone è ottava a +1”19 dopo una discesa con qualche sbavatura, mentre Nicol Delago è nona a +1”55, penalizzata da una traiettoria lunga nella parte alta. Attesa anche per Sofia Goggia, al via con il pettorale numero 15.

La gara si disputa dopo una vigilia complessa, con prove cronometrate ridotte e condizioni differenti rispetto a quelle trovate oggi. L’attenzione, in queste ore, resta però concentrata soprattutto sull’infortunio di Vonn, con l’auspicio che le conseguenze possano essere meno gravi del primo impatto.