TRENTO. Finisce l’avventura del Trento in Coppa Italia. Al Briamasco i gialloblù vengono battuti 1-0 dal Desenzano, che conquista la qualificazione grazie alla rete realizzata da Andrea Procaccio al 28’ della ripresa.

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la gara si sblocca al 73’: è Procaccio a trovare il gol che decide la sfida e condanna la squadra allenata da Luca Tabbiani all’eliminazione. Il tecnico prova a cambiare volto alla formazione con gli ingressi di Sartori, Ladisa, Aucelli, Maffei e Molina, ma il risultato non cambia.

Il Desenzano di Marco Gaburro difende il vantaggio anche nei quattro minuti di recupero e porta a casa il passaggio del turno. Per il Trento arriva così l’eliminazione dalla Coppa Italia, davanti ai circa 650 spettatori presenti al Briamasco.



TABELLINO.

A.C. TRENTO 1921 – F.C. DESENZANO 0-1 (0-0)

RETI: 28’st Procaccio

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Fiamozzi, Calzà, Frison, D’Intino (30’st Maffei); Benedetti, Grossi (37’st Molina), Mehic; Sodero (30’st Aucelli), Caia (20’st Sartori), Accornero (20’st Ladisa). A disposizione: Santer, Goller, Kassama, Fossati, Dalmonte, Benassai, Genco, Castelli, Marchi. Allenatore: Luca Tabbiani

DESENZANO F.C. (4-3-3): Cassin; Andreis, Baldi, Reggiori, Giorgi; Antonelli (41’st Lupano), Moscati (20’st De Francesco), Liberati (20’st Tomaselli); Procaccio (41’st Biondi), Ubaldi, Boiga. A disposizione: Minelli, Bastianoni, Milani, Panelli, Santini, Millico, D’Onofrio, Pilati, Bono, Parlato. Allenatore: Marco Gaburro.

ARBITRO: Andrea Mazzer di Conegliano

ASSISTENTI: Carlo De Luca di Merano e Simone Pandini di Bolzano

QUARTO UFFICIALE: Abdoulaye Diop di Treviglio

NOTE: serata serena. Campo in ottime condizioni. Recupero: 0’+4’. Ammoniti: 23’st Andreis, 46’st Boiga. Totale spettatori: 650 circa.