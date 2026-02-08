L’Itas Trentino affronta la finale di Coppa Italia senza Michieletto. Verona parte fortissimo, scappa 0-4 e allunga ancora grazie a una fase di battuta incisiva e a diverse difficoltà dei gialloblù in attacco. Trento prova a rientrare con un paio di strappi a muro e in contrattacco, riportandosi fino al -1, ma nel punto a punto finale gli scaligeri mantengono il margine e chiudono 21-25, portandosi avanti 1-0.



Nel secondo set l’Itas cambia passo in avvio e trova un piccolo vantaggio, sfruttando un momento di calo degli avversari. La reazione di Verona arriva però a metà parziale, con un nuovo equilibrio che si rompe ancora una volta nei passaggi decisivi. Trento torna avanti per un attimo e si gioca il set sul filo, ma nel finale gli scaligeri trovano i punti pesanti al servizio e chiudono 22-25, salendo sul 2-0.



Il terzo parziale si apre nel modo peggiore per i gialloblù: Verona scappa subito e costruisce un vantaggio ampio, spingendo ancora con battuta, muro e contrattacco. L’Itas tenta un ultimo rientro nel finale, riducendo lo scarto con una breve serie positiva, ma la rimonta si ferma prima del sorpasso. Gli scaligeri amministrano e chiudono 20-25, completando il 3-0 che consegna la Coppa Italia a Verona.