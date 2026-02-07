CASALECCHIO DI RENO. L'Itas Trentino è la prima finalista della Final Four della Coppa Italia Superlega, in corso sul parquet della Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo). Il sestetto gialloblù si è imposto al tie-break nella prima semifinale, piegando il Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3-2 (25-21, 16-25, 23-25, 25-22, 15-11). Dalle 18 la seconda semifinale tra Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia.



Il tabellino



Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2

(25-21, 16-25, 23-25, 25-22, 15-11)

ITAS TRENTINO: Torwie 10, Sbertoli, Ramon 15, Flavio 10, Faure 24, Bristot 15, Laurenzano (L); Pesaresi, Lavia, Gabi Garcia. N.e. Boschini, Lavia, Sandu, Bartha, Acquarone. All. Marcelo Mendez.

GAS SALES BLUENERGY: Mandiraci 19, Galassi 4, Bovolenta 23, Gutierrez 11, Comparoni 7, Porro 9, Pace (L); Bergmann 1, Leon, Andringa, Loreti (L), Seddik 1, Iyegbekedo. N.e. Travica. All. Dante Boninfante.

ARBITRI: Vagni di Perugia e Cerra di Bologna

DURATA SET: 25’, 24’, 29’, 27’, 16’; tot 2h e 1’.

NOTE: spettatori. Itas Trentino: 4 muri, 6 ace, 24 errori in battuta, 4 errori azione, 59% in attacco, 39% (25%) in ricezione. Gas Sales Bluenergy Piacenza: 13 muri, 13 ace, 21 errori in battuta, 9 errori azione, 49% in attacco, 40% (22%) in ricezione.