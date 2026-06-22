TRENTO. L’Itas Trentino mette a segno un colpo di primo piano per il futuro e si assicura uno dei talenti più promettenti della pallavolo mondiale. Il club gialloblù ha ufficializzato l’ingaggio del brasiliano Adriano Fernandes Procópio Xavier Cavalcante, conosciuto semplicemente come Adriano, schiacciatore della nazionale verdeoro che vestirà la maglia trentina per le prossime due stagioni.

Classe 2002, alto 201 centimetri, il martello brasiliano arriva dal Volei Renata Campinas, squadra con cui ha disputato le ultime cinque stagioni in SuperLiga conquistando numerosi riconoscimenti individuali. Considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale, Adriano ha scelto di trasferirsi in Italia per confrontarsi con quello che lui stesso definisce «il campionato più bello e difficile del mondo».

Nel suo curriculum figurano già importanti successi sia a livello di club sia con la nazionale brasiliana. Con il Brasile ha collezionato 65 presenze e conquistato sei medaglie internazionali, tra cui il bronzo ai Mondiali 2022, il bronzo nella VNL 2025 e l’oro ai Giochi Panamericani 2023. A livello individuale è stato più volte premiato come miglior schiacciatore della SuperLiga brasiliana e del Campionato Sudamericano per Club, oltre a essere stato eletto miglior schiacciatore del Mondiale per Club 2025.

«Volevo giocare in Italia e poterlo fare subito in uno dei club più importanti è davvero il massimo», ha spiegato il nuovo acquisto gialloblù, rivelando di aver ricevuto consigli positivi da diversi connazionali che hanno già indossato la maglia di Trentino Volley, tra cui Ricardo Lucarelli.

Grande soddisfazione anche nelle parole dell’allenatore Marcelo Mendez, che conosce bene il giocatore dai tempi del campionato brasiliano: «È uno schiacciatore completo, efficace in tutti i fondamentali e con grandi margini di crescita. Può garantire un contributo importante alla squadra».

Con il suo arrivo, Adriano diventa il nono brasiliano nella storia della squadra maschile di Trentino Volley dopo Heller, Leandro Nascimento, Riad, Raphael, Vissotto, Eder Carbonera, Lucarelli e Flavio. In gialloblù indosserà la maglia numero 18.