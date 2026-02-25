TRENTO. Bella vittoria dell’Itas in casa per 3-0 contro Cisterna. I padroni di casa si ripresentavano di fronte al proprio pubblico ancora senza Michieletto ma con Flavio di nuovo a disposizione, dopo aver saltato gli impegni ufficiali degli ultimi sette giorni; l’allenatore Marcelo Mendez lo ha inserito subito nel sestetto titolare assieme a Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Lavia e Ramon schiacciatori, al compagno di reparto Torwie e a Laurenzano libero.



Cisterna Volley risponde con Salsi in regia, Barotto opposto, Bayram e Tarumi in banda, Mazzone e Plak centrali, Currie libero. Il primo break point della partita arriva solo sul 6-4, con il muro vincente di Lavia su Barotto, replicato poco dopo anche da Torwie, sempre sull’opposto pontino (8-5); i padroni di casa prendono ulteriore velocità con Faure (ricostruita in diagonale che vale l’11-7), costringendo gli avversari a spendere un time out. Alla ripresa, è ancora tempo di block (Flavio ancora su Barotto) e del primo ace di serata (Ramon), situazione che fa volare Trento sul +6 (14-8).



Morato, allenatore degli ospiti, interrompe di nuovo il gioco, apporta qualche modifica al suo schieramento senza però trovare il bandolo della matassa: l’Itas Trentino spinge forte col servizio dello schiacciatore spagnolo e doppia gli avversari (16-8). Due muri consecutivi di Flavio scrivono il +8 (18-10) e lanciano i gialloblù verso l’1-0, che arriva in fretta (22-14), già sul 25-15.



Il canovaccio non cambia nel secondo set, con i Campioni d’Italia subito in palla fra attacco e muro (da 3-2 a 7-3) e Cisterna in grossa difficoltà anche in ricezione, pur non subendo subito punti diretti. Morato chiama time out e inserisce Muniz e Guzzo, come aveva fatto nella seconda parte del precedente parziale, ma alla ripresa la sua squadra non si riavvicina mai (12-7), anche perché l’Itas Trentino in cambiopalla non concede nulla. Faure e Ramon sono scatenati (16-10), Cisterna invece ha le polveri bagnate in attacco e sbaglia sovente al servizio; Mendez offre allora spazio anche a Acquarone e Gabi Garcia, che firma anche l’ace che vale il 22-14, chiudendo anticipatamente il conto. Il 2-0 arriva però solo sul 25-19, perché Muniz riesce a prolungare l’attesa grazie ad un buon momento personale in attacco ed in battuta.



L’Itas Trentino ha fretta di chiudere i conti e parte benissimo anche nel terzo periodo, spinta avanti dagli ace di Ramon (5-1) che costringono Cisterna a rifugiarsi vicino alla propria panchina per un time out. La musica in seguito però non cambia, anche perché Faure ha il braccio caldo e ispira un’ulteriore fuga in avanti (11-3). Mendez offre nuovamente posto in campo ad Acquarone e Gabi Garcia e l’opposto si mette in luce ancora (19-3 e 22-12), guidando i suoi al veloce 3-0 e al terzo posto finale in classifica (25-15.)