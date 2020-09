Il grande campione Gilberto Simoni non smette di pedalare. Ma andando in bicicletta ci dà anche una grande lezione: nei giorni scorsi ha affrontato il Menador, da Caldonazzo a Luserna. E non vuole tacere davanti allo schifo delle mascherine usate gettate per terra, che si è messo a raccogliere personalmente!

Il suo messaggio è chiaro: «Ci vuole.poco.nella vita per cambiare veramente le cose... e non saranno la matematica, la geografia, la grammatica, l’educazione fisica, la chimica, la scienza a migliorare il mondo... ma l’intelligenza e l’educazione civica.

Aiutatemi a condividere questo messaggio... documentate anche voi lo stato delle nostre strade e del nostro Ambiente... facciamo si che il ciclismo sia un esempio , che tutto lo sport sia esempio di civiltà e di educazione».

Un campione, anche di umanità e correttezza, un esempio per tutti.

GUARDA IL SUO VIDEO