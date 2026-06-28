STORO. La Crono Idroland, seconda prova della Tre Giorni Giudicarie Dolomiti, ha assegnato i titoli provinciali della cronometro femminile, premiando Agata Campana, Sofia Ferretti, Margherita Donanzan e Marisol Panato, nuove campionesse trentine nelle rispettive categorie.

Tra le Donne Junior, impegnate su un percorso di 15 chilometri con partenza e arrivo sulle sponde trentine del Lago d'Idro, il successo assoluto è andato alla mantovana Maria Acuti, che ha fermato il cronometro sul tempo di 22'00"054 alla media di 40,91 km/h. Nona classificata assoluta, Agata Campana (Bft Burzoni) ha conquistato il titolo provinciale.

Nella categoria Allieve, su un tracciato di 8 chilometri, la vittoria è stata della bergamasca Nina Marinini in 12'18"895. La trentina Sofia Ferretti, sesta al traguardo con un ritardo di 46 secondi dalla vincitrice, si è assicurata la maglia di campionessa trentina.

Gli altri due titoli provinciali sono finiti in casa Veloce Club Borgo. Tra le Esordienti secondo anno, Margherita Donanzan ha conquistato il secondo posto assoluto di categoria, centrando anche il titolo trentino. Tra le Esordienti primo anno, invece, Marisol Panato, undicesima classificata, è risultata la migliore atleta trentina, laureandosi campionessa provinciale.

A vestire le nuove campionesse con la maglia porpora è stato il presidente del Comitato Trentino della Federciclismo, Renato Beber, presente per tutta la manifestazione organizzata dalla Società Ciclistica Storo.