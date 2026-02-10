TRENTO. Chiara Betti (seconda da destra, nella foto) è nata a Trento il 12 marzo 2002. Nello short track è cresciuta a livello internazionale tra risultati individuali e soprattutto grandi prestazioni in staffetta. Si mette in evidenza già da junior al Festival olimpico della gioventù europea di Sarajevo 2019, dove conquista l’argento nei 1000 metri, chiudendo alle spalle della russa Petra Rusnáková.



Il salto tra le senior arriva con continuità nelle competizioni mondiali: ai Mondiali di Seul 2023 vince il bronzo nella staffetta mista 2000 metri, specialità in cui nelle due edizioni successive centra due argenti consecutivi, a Rotterdam 2024 e a Pechino 2025.



Nel palmarès europeo spicca l’oro nella staffetta 3000 metri agli Europei di Dresda 2025, dove conquista anche un bronzo nei 500 metri, a conferma della competitività pure nelle prove individuali. Chiara aggiunge inoltre due argenti continentali nella staffetta 3000 metri, a Danzica 2024 e a Tilburg 2026. Oggi, 10 febbraio, il punto più alto della carriera, con l’oro olimpico nella staffetta mista 2000 metri ai Giochi di Milano-Cortina 2026.