TRENTO. La Trentino Itas conosce le avversarie della fase a gironi della CEV Champions League 2027. Il sorteggio, svolto a Lussemburgo presso l'European Broadcasting Centre, ha inserito i gialloblù nella Pool D insieme alla Lube Civitanova, ai polacchi del PGE Projekt Varsavia e ai belgi del Greenyard Maaseik.

Per la formazione trentina sarà la quindicesima partecipazione alla massima competizione continentale per club, torneo conquistato già quattro volte. Il girone propone subito un derby italiano con Civitanova, oltre alla rivincita con il Varsavia, che aveva eliminato Trento agli ottavi di finale della scorsa edizione dopo il golden set.

La fase a gironi prenderà il via il 9 dicembre 2026 e si concluderà il 17 febbraio 2027, con sei partite complessive tra andata e ritorno. Accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ciascun girone e la migliore terza.

Questo il calendario della Trentino Itas:

9 dicembre 2026: Lube Civitanova-Trentino Itas

Lube Civitanova-Trentino Itas 6 gennaio 2027: Trentino Itas-PGE Projekt Varsavia

Trentino Itas-PGE Projekt Varsavia 20 gennaio 2027: Trentino Itas-Greenyard Maaseik

Trentino Itas-Greenyard Maaseik 27 gennaio 2027: PGE Projekt Varsavia-Trentino Itas

PGE Projekt Varsavia-Trentino Itas 10 febbraio 2027: Trentino Itas-Lube Civitanova

Trentino Itas-Lube Civitanova 17 febbraio 2027: Greenyard Maaseik-Trentino Itas

Tra le avversarie spicca la Lube Civitanova, affrontata già 112 volte in gare ufficiali, comprese diverse sfide di Champions League. Il PGE Projekt Varsavia, allenato dall'italiano Roberto Piazza, ritroverà invece Trento dopo il confronto degli ottavi della scorsa stagione. Completa il girone il Greenyard Maaseik, storica formazione belga che torna nella massima competizione europea dopo un anno di assenza e contro cui Trentino Volley è imbattuta negli otto precedenti ufficiali.