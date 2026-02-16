LIVIGNO. C’è un’altra tigre sulle nevi olimpiche. Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale Big Air. Lo ha fatto con un ultimo salto spettacolare.

Al Livigno Snow Park l'azzurra ottiene un punteggio di 178.25, migliorandosi nell'ultimo salto, e conclude dietro alla canadese Megan Oldham, oro, e alla cinese Eileen Gu, argento. Per l'Italia è la medaglia numero 23 ai Giochi di Milano Cortina.

L’atleta azzurra, lo scorso mese di novembre, aveva subito un bruttissimo infortunio, rompendosi il crociato del ginocchio destro.

La sua partecipazione ai giochi sembrava compromessa, ma stasera, così come ha fatto Federica Brignone, ha stupito il mondo, conquistando una medaglia olimpica. E proprio con Brignone si era allenata al J Medical di Torino.