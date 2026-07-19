TRENTO. Quasi 1.800 persone hanno preso parte alla seconda edizione di To The Tower, trasformando Castel Besenoin un grande palcoscenico dedicato al basket, allo spettacolo e all'intrattenimento. Dalle prime ore della mattina il pubblico ha seguito i tornei Elite Pro, Under 16 e Under 18, che hanno visto sfidarsi giovani talenti e giocatori di alto livello.

Il momento più atteso è stato il Dunk Contest, che ha infiammato il pubblico con schiacciate spettacolari firmate da Luca Mastropasqua, Mattia Meneghini e Munir KNT. A giudicare le esibizioni una giuria composta da Jordan Bayehe, Simone Pierich, Marco Crespi, Tommaso Marino e Jack Applebay, arrivato dagli Stati Uniti. Le prove hanno ottenuto più volte il punteggio massimo e, al termine della finale, a conquistare il titolo è stato Munir KNT.

Nel torneo 3x3 Elite hanno prevalso i Cowbois, qualificati al torneo Pro. Successi anche per Laives nell'Under 16 e Future Miracles nell'Under 18, mentre il torneo Pro si è concluso con un primo posto condiviso tra B3 All-Star e Cowbois.

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori e dai partner dell'iniziativa. Il presidente di Dolomiti Energia Trentino, Luigi Longhi, ha sottolineato la crescita della manifestazione e il valore sportivo, culturale e turistico dell'evento, ringraziando volontari, sponsor e il Castello del Buonconsiglio. Parole positive anche da Giusto Curti, managing director di Dole Italia, e dalla direttrice del Castello del Buonconsiglio, Cristina Collettini, che hanno evidenziato il successo dell'iniziativa e le prospettive di ulteriore sviluppo.