SAN GIORGIO SU LEGNANO. Nadia Battocletti conferma il suo feeling speciale con il Campaccio e centra il bis nella prova femminile della 69ª edizione della storica campestre lombarda. L’azzurra delle Fiamme Azzurre domina una gara resa impegnativa dal fango e dalle condizioni tecniche del tracciato, imponendo progressivamente il proprio ritmo e chiudendo con un successo netto che segna l’avvio ideale della sua stagione 2026.



La gara si sviluppa sui 6 chilometri previsti, con un primo giro prudente e gruppo compatto. È nel secondo passaggio che Battocletti cambia passo, selezionando il gruppo e allungando nelle parti più difficili del percorso. Nonostante una caduta nella sezione più tecnica, l’atleta trentina mantiene lucidità e controllo, riprende immediatamente l’azione e consolida il vantaggio sulle avversarie, dimostrando solidità atletica e maturità tattica.



Nel terzo e ultimo giro il margine diventa definitivo. Battocletti corre in progressione, gestisce il fondo pesante e taglia il traguardo in 21:10, senza mai dare l’impressione di essere in difficoltà. Una prova di forza e continuità che le consente di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, confermandosi riferimento assoluto del cross internazionale su questo percorso.



“In alcune curve c’era tantissimo fango, si affondava davvero, e al secondo giro sono anche caduta – ha spiegato Nadia Battocletti – Siamo partite piano, poi nelle parti tecniche ho capito che stare in gruppo era rischioso e ho preferito fare il mio ritmo. Vincere il Campaccio per il secondo anno consecutivo è fantastico: il mio 2026 comincia da qui”.