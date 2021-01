Da superbomber a supereroe cacciatore di taglie: una nuova vita per Cristiano Ronaldo? Pare proprio di sì, almeno nella realtà virtuale. Cr7 ha infatti postato su Instagram un video adrenalinico in cui si trasforma in un supereroe per un gioco per cellulare. Con tanto di arma segreta, quella innescata dal suo celeberrimo “Siuuuuu”.