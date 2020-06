Il calcio italiano ripartirà venerdì 12 giugno con la prima semifinale di Coppa Italia. L’atteso via libera del Governo alla richiesta avanzata dalla Lega Serie A di anticipare di 24 ore il programma originario è arrivato nel pomeriggio dal ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. «Sono contento di dirvi che le due semifinali di Coppa Italia saranno anticipate per poter consentire di avere poi un calendario fitto - ha annunciato in una diretta Facebook - Si giocheranno il 12 e 13 giugno, poi il 17 la finale» allo stadio Olimpico di Roma.

«Avevo chiesto al mondo del calcio che si potesse ripartire con la Coppa Italia perché saranno tre partite, due semifinali e la finale, trasmesse in chiaro sui canali Rai e dunque potranno essere viste da tutti gli italiani», ha aggiunto Spadafora. La Lega dovrebbe ufficializzare nelle prossime ore il programma delle semifinali: venerdì 12 giugno dovrebbe andare in scena la sfida tra Juventus e Milan allo Stadium, con Napoli-Inter in campo il giorno successivo, in entrambi i casi con probabile fischio d’inizio alle ore 21.