«Siamo sorpresi e fortemente delusi dalle nuove norme per le iscrizioni, che consentono ai club, dalla A alla C, di pagare un solo mese di stipendio, e per di più al netto, di qui alla fine del campionato. Un comportamento assurdo e una norma irricevibile che non abbiamo votato né noi né gli allenatori»: è la dura presa di posizione di Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Assocalciatori, dopo che il consiglio della Federcalcio ha fissato a fine agosto i termini per le iscrizioni con un vincolo di pagamento, secondo l’Aic, del solo mese di maggio. Posizione condivisa anche dal presidente dell'assocalciatori Damiano Tommasi (nella foto).