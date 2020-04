Notizia positiva in casa Juventus perchè Daniele Rugani e Blaise Matuidi (in foto) si sono definitivamente lasciati alle spalle il Covid-19. Oggi, infatti, il club bianconero ha dato notizia di completa guarigione dei due calciatori dopo esito negativo dei test diagnostici e dunque entrambi non sono più sottoposti a regime di isolamento domiciliare. Resta in sospeso il solo Dybala, il terzo giocatore bianconero a essere contagiato dal coronavirus. Appena verrà dato l’ok ufficiale, comunque, Rugani e Matuidi potranno riprendere l’attività al JTC della Continassa anche se sembra ancora remota l’ipotesi che i giocatori possano nuovamente ritrovarsi visto che tra l’altro nove giocatori sono ancora all’estero e il club non ha ancora fissato la data del loro rientro. Tra questi c’è Cristiano Ronaldo che oggi ha approfittato della sua attuale permanenza in Portogallo per far visita alla sede del Nacional de Madeira, suo ex club. CR7 attraverso Instagram ha detto: «È sempre bello tornare a casa».

Il club gli ha risposto: «Una visita straordinaria da parte del migliore al mondo, sempre benvenuto a casa tua».