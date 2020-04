Grave lutto per il tecnico del Manchester City Pep Guardiola. A causa di complicanze legate al Covid-19 è morta a 82 anni, a Barcellona, sua madre Dolors Sala Carrio. «Tutti i tesserati del club inviano il loro sentito cordoglio in questo momento così angosciante per Pep, la sua famiglia e i suoi cari», si legge in una nota dei Citizens. Attualmente in Spagna i morti per il nuovo coronavirus sono oltre 13mila.



«La famiglia del Manchester City è devastata» la nota pubblicata dal club inglese sul proprio sito. «Tutti coloro che sono associati al club inviano le loro più sentite condoglianze a Pep, alla sua famiglia e a tutti i loro amici in questo momento così doloroso a Pep» conclude il comunicato del City.