La Roma ha battuto le Fiorentina 4-1 ieri in un anticipo della 17/a giornata di serie A, confermando l'ottimo momento di forma che sta attraversando. Una nuova battuta d'arresto per la squadra di Montella che aveva trovato qualche speranza nel pari con l'Inter ma che contro i giallorossi è stata surclassata nel gioco, nel ritmo e nella qualità.

Un buon avvio viola non ha spaventato la Roma, in gol al 19' con Dzeko e al 21' con Kolarov. Badelj ha accorciato le distanze al 34' ma nella ripresa gli uomini di Fonseca hanno chiuso il conto con le reti di Pellegrini e Zaniolo.

"Sono molto soddisfatto di questa partita. E' stata una vittoria molto importante, l'abbiamo preparata bene. Non era facile, la Fiorentina ha fatto buoni risultati con grandi squadre come Inter, Juve e Atalanta. Oggi noi abbiamo fatto una bellissima gara" ha detto l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo ancora molto da fare - ha proseguito il portoghese -, possiamo controllare meglio il possesso e oggi abbiamo perso diversi palloni. Ci sono anche altri aspetti da migliorare, ma devo dire che l'evoluzione della squadra è buona, i giocatori sono fiduciosi e io sono contento". "Siamo al quarto posto ma non basta per pensare che va tutto bene. Manca molto alla fine del campionato, è importante essere sempre equilibrati", ha concluso Fonseca.