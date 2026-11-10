TRENTO. Il Trento calcio guarda a un nuovo stadio. Lo ha detto il presidente Mauro Giacca a TMW Radio, ospite del programma A Tutta C: «Noi prima o poi ci aspettiamo di avere uno stadio dai 5 ai 10 mila posti». Per Giacca «la Provincia sta mettendo a budget questa cifra di 60 milioni di euro» e l’operazione dovrebbe partire a breve. La cifra è quella citata dal presidente: finora non c’è un annuncio ufficiale di finanziamento.

Accanto allo stadio, che il presidente immagina come «un punto di aggregazione» per il territorio, c’è il progetto di un nuovo centro sportivo.

L’ottimismo nasce dal campo. Il Trento è imbattuto da 13 giornate, dall’inizio del campionato, e per il presidente la squadra sta vivendo «veramente un momento bello di società a 360 gradi». Secondo Giacca il merito è anche del clima interno: «È una società che ad oggi ha costruito un bel gruppo, una bella famiglia». I risultati si vedono anche sugli spalti. Al Briamasco la media è salita a 1.879 spettatori, contro poco più di mille nelle prime stagioni di Serie C, e sabato scorso erano più di 2.400. Giacca riconosce il merito al direttore generale Luca Piazzi e allo staff e definisce il 2026 un anno «sicuramente positivo».