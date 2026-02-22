VERONA. E' iniziata con un "corto" girato all'Arena di Verona sulle note dell'opera lirica la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, nell'anfiteatro della città scaligera. "Beauty in Action", questo il titolo della serata, si svolge alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente della Camera Lorenzo Fontana, dei ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi, della presidente del Cio Kirsty Coventry, e di Giovanni Malagò, di Fondazione Milano Cortina. Il parterre vede anche i presidenti della Regione Lombardia, Attilio Fontana, della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, del Veneto Alberto Stefani e quello del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.



Il Tricolore è stato portato da alcuni rappresentanti dei comuni organizzatori dei Giochi olimpici. Sono entrate poi le 30 medaglie azzurre (10 ori, 6 argenti e 14 bronzi): dai portabandiera Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto alla fuoriclasse dello short track Arianna Fontana, che in questa edizione è diventata l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi.



A portare la fiamma olimpica sono stati Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner, protagonisti della staffetta d’oro di Lillehammer 1994. La serata, intitolata “Beauty in Action”, ha visto la partecipazione di Roberto Bolle, Achille Lauro e Benedetta Porcaroli. L’Arena ha salutato così la chiusura dei Giochi, tra orgoglio sportivo e celebrazione della cultura italiana.