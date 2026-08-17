COSTA SMERALDA. Paura per Yael Trepy, attaccante ventenne del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa.

L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, intorno alle 18, in Costa Smeralda. Secondo una prima ricostruzione, il calciatore sarebbe finito nella zona più profonda della piscina, trovandosi improvvisamente in difficoltà. A quanto emerso, Trepy non saprebbe nuotare.

Il giovane attaccante è stato recuperato dall’acqua e soccorso. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento del 118: dopo essere stato intubato, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sassari, dove si trova ricoverato in terapia intensiva.

Francese, 20 anni, Yael Trepy aveva debuttato in Serie A nella scorsa stagione con il Cagliari, trovando anche il gol del pareggio nel finale della partita contro la Cremonese. Venerdì era stato schierato dal primo minuto nella sfida di Coppa Italia vinta dai rossoblù contro l’Arezzo.

Il Cagliari Calcio ha fatto sapere di essere in costante contatto con l’ospedale e con la famiglia del giocatore. La società sta seguendo l’evoluzione delle sue condizioni e ha chiesto il massimo rispetto della privacy del calciatore e dei suoi familiari.