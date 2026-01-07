TRENTO. Vince Ankara nel Round 13 di BKT EuroCup contro una buona Dolomiti Energia Trentino, capace di giocarsi la partita fino alla fine contro una vera e propria corazzata. Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale i bianconeri sono riusciti anche a mettere il muso avanti, Ankara prende il largo nel terzo quarto, raggiungendo la doppia cifra di vantaggio.



Nel quarto periodo Trento rientra fino al -4, ma il Türk Telekom riesce a gestire il finale e a portare a casa la vittoria per 92-86. A pesare sul risultato per i bianconeri sono le 22 palle perse e i 14 rimbalzi offensivi concessi agli avversari. Il migliore in campo per l’Aquila è DeVante’ Jones con 14 punti, 3 rimbalzi e 4 assist; ottime prove anche per Aldridge e Jogela, entrambi a quota 16 punti. Per Ankara spiccano i due lunghi Alexander e Bankston, entrambi con 19 di valutazione: il primo chiude con 13 punti, 6 falli subiti e 4 rimbalzi, il secondo con 14 punti e 4 rimbalzi.



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Il tabellino



TURK TELEKOM ANKARA 92

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 86

(27-24, 47-43; 69-59)

Turk Telekom Ankara: Devoe 11, Allman 9, Durmaz 3, Kosut N.E, Kahraman N.E, Alexander 13, Usher 12, Smith 9, Trifunovic 10, Simonovic, Ozdemiroglu 11, Bankston 14. Coach Can.

Dolomiti Energia Trento: Steward 8, Jones 14, Niang N.E, Jogela 16, Forray N.E, Airhienbuwa N.E, Mawugbe 2, Aldridge 16, Jakimovski 6, Bayehe 10, Hassan 2, Battle 12. Coach Cancellieri.