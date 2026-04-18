TRENTO. Brutta sconfitta per la Dolomiti Energia, che perde in casa con Reggio Emilia 82-90 ( e vede allontanarsi ancora l’obiettivo play off.

La Dolomiti Energia è sempre stata sotto, toccando anche un distacco di meno 25, e non ha mai dato l’impressione di poter recuperare la partita, nemmeno con il tardivo recupero finale.

Ai trentini, decimi in classifica, adesso restano ancora tre partite per tentare l’impresa, due in trasferta con Napoli e Udine e l’ultima in casa con Milano. Insomma, un’impresa non facile.