TARVISIO. Dopo giornate di grandi soddisfazioni con vittorie e podi grazie a Giovanni Franzoni e Nicol Delago per l'Italia dello sci è arrivata una domenica un po' sottotono. Ma c'è comunque una notizia importante e attesissima: torna Federica Brignone. L'azzurra si è infatti iscritta allo slalom gigante che verrà disputato martedì prossimo a Kronplatz-Plan De Corones, in Alto Adige.



Un grande passo verso le Olimpiadi che fa finire in secondo piano anche i risultati - del resto senza gloria - della domenica azzurra tra Tarvisio e Wengen. La valdostana - l'italiana più vincente di sempre sugli sci, unica ad aver vinto la coppa del mondo e per ben due volte - si era infortunata il 3 aprile scorso in Val di Fassa, cadendo ai Campionati italiani.



Diagnosi drammatica: frattura del piatto tibiale e della testa del perone sinistri e rottura del crociato anteriore del ginocchio. Dopo una serie di interventi ed una riabilitazione durissima, Brignone ce l'ha fatta e l'annuncio della iscrizione alla gara è arrivato dopo alcuni allenamenti proprio sulla Erta (cioè la ripida), pista che dal comprensorio di Plan de Corones letteralmente precipita su San Vigilio di Marebbe.



L'iscrizione, per quanto indicativa, non dà la certezza di vedere martedì in gara l'azzurra, che avrebbe dovuto testare il tracciato e, soprattutto, le sue condizioni, nella sciata prevista alla vigilia, ma il test è stato cancellato a causa delle alte temperature a Kronplatz.



La campionessa valdostana, informa la Fisi, farà invece un incontro con la stampa in cui farà il punto della situazione. Non resta che aspettare, con la certezza che la campionessa farà la scelta migliore per se stessa e anche per l'Italia. Se tutto andrà bene, la strada per le gare di Cortina sarà aperta.