CORTINA. Federica Brignone firma una prova leggendaria nel superG femminile e vince la medaglia d’oro con il tempo di 1’23”41 sulla Olympia delle Tofane. La fuoriclasse aostana era rientrata a gennaio dopo uno stop di 292 giorni: il 3 aprile dello scorso anno aveva avuto, infatti, un terribile infortunio in Val di Fassa.



La gara è stata segnata anche dalla delusione di Sofia Goggia, uscita di scena dopo un avvio brillante. L’azzurra, partita forte, arriva ad avere un vantaggio consistente al secondo intermedio, ma aggancia una porta e termina fuori, in una fase in cui sembrava poter puntare al podio. Una situazione che conferma la difficoltà del tracciato, con diversi errori tra le atlete più attese.