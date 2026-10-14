PESCANTINA. La stagione della Bmx trentina si arricchisce di nuovi campioni. Sulla pista di Pescantina, in provincia di Verona, sono stati assegnati i titoli provinciali, in occasione dell’ultima prova del Trofeo Triveneto. Una giornata che ha visto brillare soprattutto il Bmx Garda Trentino, protagonista con diversi atleti, a partire da Chiara Mattei, capace di conquistare sia il titolo provinciale sia la vittoria nella categoria Open Woman 13-16.

La portacolori del club trentino ha centrato il doppio successo, confermando il proprio valore in una disciplina olimpica che combina velocità, tecnica e abilità nella gestione dei salti e degli ostacoli del tracciato.

Il Bmx Garda Trentino ha festeggiato anche altri tre titoli provinciali. Manuel Bianchi si è laureato campione nella categoria Under 23, Lorenzo Mattei tra gli Junior e Corrado Senter tra gli Allievi. Bianchi e Lorenzo Mattei hanno preso parte anche alla gara Open Elite, chiudendo rispettivamente al quarto e al quinto posto, al termine di una prova che li ha visti confrontarsi con atleti di diverse categorie.

Due maglie provinciali sono andate invece al Team Bmx Pescantina. Giulio Bona ha conquistato il titolo tra gli Esordienti 1, chiudendo la gara al quinto posto e sfiorando il podio per pochi millesimi. Cesare Tavernini si è laureato campione tra gli Esordienti 2, pur non riuscendo a raggiungere la finale a otto.

A premiare i nuovi campioni è stato il presidente del Comitato Fci di Trento, Renato Beber, presente alla manifestazione veronese. I risultati di Pescantina confermano la vitalità del movimento provinciale, capace di esprimere atleti competitivi in più categorie e di raccogliere soddisfazioni anche al di fuori dei confini trentini.