ANTERSELVA. L’atleta altoatesina del biathlon, Dorothea Wierer, chiude la sua prima gara individuale (15km) al 5º posto. Doppietta francese: oro per Julia Simon, argento per Lou Jeanmonnot. Wierer ha tagliato il traguardo con un +1’33”9 sulla francese Simon (41’15”6), fatale un errore al poligono. Terza la bulgara Lora Hristova (+1’04”5).



30esimo posto per Hannah Auchentaller, seconda migliore azzurra nella prestazione di oggi e 37esimo per Lisa Vittozzi, velocissima sugli sci ma imprecisa allo shooting.

Michela Carrara ha chiuso 63esima, anche per lei errori di troppo al poligono: «Vivere le olimpiadi a casa dà l’idea di essere in Coppa del Mondo - ha dichiarato ai microfoni Rai - c’è un sacco di pubblico e fa molto piacere. Fisicamente va meglio rispetto ai giorni scorsi, speriamo per le prossime gare».