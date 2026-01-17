RUHPOLDING. Tommaso Giacomel ha conquistato il secondo posto nella sprint maschile di Ruhpolding, prova di coppa del mondo di biathlon vinta dallo svedese Sebastian Samuelsson e che ha visto sul podio anche il francese Isak Frey. Il trentino leader di coppa e di specialità ha sfoderato una prestazione convincente, che gli vale il quarto podio consecutivo.

Un errore nella serie a terra aveva fatto scivolare Giacomel al 15/o posto, ma lo 0 nella serie in piedi gli ha consentito di recuperare posizioni su posizioni, fino alla seconda piazza. Lukas Hofer ha chiuso 13/o senza errori, mentre si sono qualificati per la pursuit di domani anche l'esordiente Nicola Romanin, Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Didier Bionaz.

"Speravo di continuare la serie vincente, ma sapevo che prima o poi sarebbe interrotta. Samuelsson oggi è stato il migliore e ha meritato la vittoria - ha dichiarato l'azzurro al traguardo -. Nella prima serie forse ho voluto esagerare sul terzo colpo, mi sono sentito un po' troppo forte e il colpo è andato un po' alto, ma non posso essere dispiaciuto per come è andata la gara".

L'azzurro rinsalda la leadership in classifica generale toccando quota 686 punti e pure in quella sprint con 309 punti davanti a Samuelsson con 274.