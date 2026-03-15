CORTINA D'AMPEZZO. "È un miracolo aver fatto cinque su cinque. Questa è la più bella, è quella più combattuta, è stata quella a cui tenevamo di più". Lo ha detto Giacomo Bertagnolli, commentando la vittoria dell'oro in slalom vision impaired, la sua quinta medaglia di queste Olimpiadi. "In 15 gare che ho fatto ai Giochi paralimpici, sono andato 13 volte a medaglia. Oggi ho battuto un sacco di record, sono contento".

Con lui la guida Andrea Ravelli: "In seconda manche l'ho visto diverso, in questi giorni non ha mai fatto una prova affrontandola mentalmente come questa manche dello slalom". La vittoria è arrivata in rimonta, dopo il secondo posto della prima manche. Alle sue spalle il polacco Michal Golas e il canadese Kalle Ericsson.