FIRENZE. Nadia Battocletti ha messo il proprio sigillo tricolore anche nei 1500 metri. Un secondo successo allo Stadio Ridolfi di Firenze, ventiquattro ore dopo quello dei 5000 metri, proprio come avvenuto dodici mesi fa a Caorle.

Il computo dei titoli italiani della fuoriclasse nonesa delle Fiamme Azzurre sale così a quota 17, in una domenica tricolore che ha salutato anche l'argento di Asia Tavernini (Fiamme Oro) nell'alto ed i bronzi di Giulia Riccardi (Gs Trilacum, lungo), Elena Cambiolo (Us Quercia Dao Conad, 200), Simone Valduga (Aeronautica, 1500) e Linda Palumbo (Us Quercia Dao Conad) nei 3000 siepiLa fatica dei 5000 metri non sembra aver influenzato StraordiNadia: anzi, la due giorni di Firenze segna il definitivo superamento della periostite che ha frenato la 26enne di Cavareno nelle ultime settimane.

"Sono molto felice, è un piacere per me correre in questo stadio, sono sempre stata accolta con un grandissimo affetto e questo secondo successo in due giorni mi rende tanto contenta", ha detto Nadia dopo la vittoria.

"Mi sono allenata qui in Toscana per i campionati italiani junior e per il Golden Gala, quindi sono contenta di correre in questa regione oltre che di trovare continuità di prestazioni - ha aggiunto Battocletti -. Ora la concentrazione va agli Europei di Birmingham, tutti pensano che io mi debba confermare, lo devo pensare anche io, pur sapendo che è molto difficile. So che le aspettative sono aumentate, io mi devo concentrare sul prepararmi al massimo delle mie possibilità e continuare a dare tutto in pista".