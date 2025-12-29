TRENTO. Rush finale per il 2025 di Nadia Battocletti. "Sono giornate di fuoco per questa fine dell'anno: ieri, domenica 28 dicembre, ho ricevuto la cittadinanza d'onore del mio comune, Cavareno, oggi sono qui a Bolzano per la conferenza stampa di presentazione della corsa di San Silvestro Boclassic, domani sarò all'università di Trento (Ingegneria, ndr) per - speriamo - l'ultimo esame e il 31 dicembre poi tutti pronti davanti alla tv tifarci alla Boclassic. Saremo infatti tanti gli italiani al via di questa gara e abbiamo bisogno di supporto", ha detto la vincitrice delle ultime due edizioni che mercoledì tenterà il tris.



Per quanto riguarda invece il 2026 gli occhi saranno puntati sui campionati europei su pista, come anche sui campionati del mondo indoor che vedrà Battocletti per la prima volta sulla linea di partenza.