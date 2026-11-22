ATAPUERCA. Un quinto posto per ritrovare il ritmo delle competizioni e guardare con fiducia al prossimo grande appuntamento. Nadia Battocletti inaugura la stagione della corsa campestre in Spagna, chiudendo quinta nella prestigiosa prova internazionale di Atapuerca, valida per il circuito mondiale Gold.

La campionessa trentina ferma il cronometro a 26 minuti e 9 secondi sui 7,837 chilometri del percorso, terminando a soli 13 secondi dalla vincitrice, la keniana Mirriam Cherop, prima in 25'56". Sul podio anche le etiopi Wosane Asefa e Asefu Abreha, mentre il quarto posto va alla keniana Brenda Jepchumba Kenei.

Per Battocletti si trattava soprattutto di verificare la condizione dopo un periodo complicato. L'influenza l'aveva costretta a rinunciare alla Corsa dei Castelli di Trieste, mentre un problema al piede aveva impedito la partecipazione al Cross de Italica. Ad Atapuerca è rimasta con le migliori fino alle fasi conclusive, cedendo soltanto quando le avversarie hanno aumentato il ritmo.

«Mi sono sentita bene in gara e sono soddisfatta per come è andata. Un test positivo, se si considera che ho ricominciato la preparazione da poco tempo e senza lavori specifici per il momento», ha spiegato la trentina, sottolineando di aver ritrovato buone sensazioni agonistiche.

L'obiettivo principale resta Belgrado, dove il 13 dicembre la portacolori delle Fiamme Azzurre cercherà il terzo titolo europeo consecutivo nella corsa campestre. «Sapevo di non essere ancora al massimo. Ora continuerò ad allenarmi a casa per essere al top a Belgrado», ha concluso Battocletti.