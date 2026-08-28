TRENTO. Nadia Battocletti rinuncia sia alla Diamond League (4 e 5 settembre a Bruxelles), come anche ai campionati del mondo Ultimate (11 al 13 settembre a Budapest). Lo annuncia suo padre e allenatore, Giuliano Battocletti, sul gruppo Facebook "Fan club 'Nadia delle Meraviglie', Nadia Battocletti".

Rispondendo a una domande di un tifoso il trentino precisa che Nadia era qualificata per la finale della Diamond, e commenta: "Una gara inutile...", "non assegna medaglie, è buona solo per lo spettacolo... niente di più". Per poi svelare il motivo della scelta: "Nadia a dicembre deve già essere in palla... ci sono gli europei di cross", ricorda infine il padre della campionessa. Nadia, a questo punto, avrebbe già concluso la stagione su pista con il successo a Chorzow.

(foto Ansa – Afp)