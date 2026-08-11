CAVARENO. Nadia Battocletti è ancora campionessa d’Europa. La mezzofondista di Cavareno ha conquistato l’oro nei 5000 metri agli Europei di Birmingham, centrando il terzo titolo continentale della sua carriera.

Una finale tattica, con il gruppo rimasto compatto a lungo e Battocletti sempre pronta a controllare le avversarie. La trentina ha aspettato il momento giusto per piazzare l’attacco decisivo.

Italy's Nadia Battocletti celebrates as she crosses the finish line in the women's 5000m final during the European Athletics Championships at Alexander Stadium in Birmingham on August 11, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) Gold medallist Italy's Nadia Battocletti (L) and bronze medallist Italy's Micol Majori (R) celebrate after competing in the women's 5000m final during the European Athletics Championships at Alexander Stadium in Birmingham on August 11, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) epa13162092 First placed Nadia Battocletti of Italy (L) and second placed Marta Garcia of Spain hug after the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162102 Third placed Micol Majori of Italy (L) and first placed Nadia Battocletti of Italy celebrate after the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162086 Gold medalist Nadia Battocletti of Italy poses for a photo after the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162088 Gold medalist Nadia Battocletti of Italy poses for a photo after the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162087 Gold medalist Nadia Battocletti of Italy poses for a photo after the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162103 Third placed Micol Majori of Italy (L) and first placed Nadia Battocletti of Italy celebrate after the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162075 Nadia Battocletti of Italy celebrates winning in the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162077 Nadia Battocletti of Italy competes in the Women's 5000m Final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/TOLGA AKMEN epa13162074 Nadia Battocletti of Italy celebrates winning in the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162082 Nadia Battocletti of Italy celebrates winning in the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162081 Nadia Battocletti of Italy celebrates winning in the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162079 Nadia Battocletti of Italy celebrates winning in the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162080 Nadia Battocletti of Italy celebrates winning in the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162073 Nadia Battocletti of Italy celebrates winning in the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162076 Nadia Battocletti of Italy celebrates winning in the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13162098 Nadia Battocletti of Italy celebrates winning in the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN Italy's Nadia Battocletti celebrates as she crosses the finish line in the women's 5000m final during the European Athletics Championships at Alexander Stadium in Birmingham on August 11, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) epa13162084 Gold medalist Nadia Battocletti of Italy poses for a photo after the 5000m Women final at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN Italy's Nadia Battocletti celebrates as she crosses the finish line in the women's 5000m final during the European Athletics Championships at Alexander Stadium in Birmingham on August 11, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

La svolta è arrivata a 250 metri dal traguardo. Nadia ha cambiato passo e con un’accelerazione impressionante ha immediatamente fatto il vuoto. Nessuna delle rivali è riuscita a rispondere: Battocletti si è involata solitaria verso il traguardo e verso un altro oro europeo.

La festa italiana è stata completata dalla grande sorpresa del bronzo conquistato dall’altra azzurra Majori, terza al termine della finale.

Per Nadia Battocletti si tratta del terzo titolo europeo, dopo la straordinaria doppietta 5000-10.000 metri conquistata a Roma nel 2024. E l’avventura di Birmingham non è finita: la campionessa di Cavareno sarà al via anche dei 10.000 metri, con l’obiettivo di ripetere la doppietta d’oro di due anni fa.