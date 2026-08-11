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CAVARENO. Nadia Battocletti è ancora campionessa d’Europa. La mezzofondista di Cavareno ha conquistato l’oro nei 5000 metri agli Europei di Birmingham, centrando il terzo titolo continentale della sua carriera.
Una finale tattica, con il gruppo rimasto compatto a lungo e Battocletti sempre pronta a controllare le avversarie. La trentina ha aspettato il momento giusto per piazzare l’attacco decisivo.
La svolta è arrivata a 250 metri dal traguardo. Nadia ha cambiato passo e con un’accelerazione impressionante ha immediatamente fatto il vuoto. Nessuna delle rivali è riuscita a rispondere: Battocletti si è involata solitaria verso il traguardo e verso un altro oro europeo.
La festa italiana è stata completata dalla grande sorpresa del bronzo conquistato dall’altra azzurra Majori, terza al termine della finale.
Per Nadia Battocletti si tratta del terzo titolo europeo, dopo la straordinaria doppietta 5000-10.000 metri conquistata a Roma nel 2024. E l’avventura di Birmingham non è finita: la campionessa di Cavareno sarà al via anche dei 10.000 metri, con l’obiettivo di ripetere la doppietta d’oro di due anni fa.