TRENTO. Un punto di vantaggio, grazie al canestro realizzato all’ultimo, ha permesso alla Dolomiti Energia di imporsi sui greci del Panionios Atene nella 14ª giornata di Eurocup. Alla fine di una partita altalenante, il tabellone dice 88-87.

È dunque arrivata quella vittoria che i padroni di casa cercavano per blindare la corsa ai play off. E per onorare le fiaccole olimpiche e la maglia speciale dedicata a Milano Cortina.

Sulla carta l’Aquila partiva decisamente favorita, e infatti l’avvio è stato incoraggiante, con un ottimo 25-15 nel primo quarto, chiudendo poi all’intervallo lungo con un vantaggio consistente: 51-37. Nel terzo quarto per i trentini si è spenta la luce e il Panionios ha avviato una clamorosa rimonta culminata con il canestro del vantaggio a quota 60. Il parziale si chiude 64-69.

Nell’ultimo quarto l’Aquila prova a reagire, ma si lotta punto a punto fino al canestro finale decisivo.