Nemmeno alla terza occasione l'Aquila riesce a fare lo scalpo alla Virtus Bologna. Anzi, ieri sera al PalaDozza i bianconeri trentini reggono bene soltanto per 18' contro Teodosic e Gamble, finendo poi schiacciati sotto un pesantissimo 94-70 al termine di una serata iniziata con il commovente ricordo di Kobe Bryant, omaggiato con il minuto di silenzio e le successive infrazioni volontarie di 24" e 8" (guarda caso i numeri di gioco del Mamba) da parte delle due squadre.

Al di là del risultato - che sancisce l'eliminazione della Dolomiti Energia dall'Eurocup con due gare d'anticipo - ora la preoccupazione di coach Nicola Brienza è quella di stabilire se il ko di ieri sia l'ennesimo passo del gambero di una stagione a dir poco altalenante o semplicemente una serata no della sua squadra dopo la bella prestazione in campionato a Sassari. Adesso più che mai è necessario resettare, recuperare energie (anche mentali) e provare a ripetere la gara giocata contro il Banco di Sardegna domenica prossima (ore 17.30) in casa contro Brescia.