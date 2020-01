IL PUNTO: Kobe Bryant, star dell’NBA e stella storica dei Los Angeles Lakers, è morto all’età di 41 anni a seguito di un incidente in elicottero nella località di Calabasas, in California. A riportarlo per primo TMZ Sports, che ha spiegato che l’ex stella dei Lakers stava viaggiando con altre tre persone, a bordo di un velivolo privato. Sono in totale cinque le persone decedute, nessuno a bordo è sopravvissuto allo schianto. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine da parte delle autorità, ma testimoni visivi hanno detto a TMZ di aver sentito uno scoppio al motore prima che l’elicottero perdesse di quota e andasse a schiantarsi in una collina. La notizia è stata confermata dai principali organi di stampa statunitensi e da Adrian Wojnarowski, considerato tra le fonti più attendibili del mondo NBA, per ESPN. Immediata la reazione, scioccata, di numerosi giocatori NBA. «No, per favore no», ha twittato Luka Doncic, stella dei Dallas Mavericks. «Riposa in pace, leggenda», ha cinguettato Vince Carter. «No, dio, dimmi non sia successo», ha scritto Dwyane Wade.

Can’t be true ... — Marco Belinelli (@marcobelinelli) January 26, 2020





«Questo non può essere vero», il tweet di Paul Pierce che lo aveva fronteggiato per due volte alle Finals NBA, nel 2008 e nel 2010. «Siamo tutti scoinvolti dalla morte di Kobe. Il mio cuore va alla sua famiglia. Riposi in pace», ha scritto Tony Allen.

Non più tardi di ieri sera, lo stesso Kobe era stato protagonista insieme a Lebron James, attuale stessa dei Los Angeles Lakers.

Proprio ieri, Lebron aveva pareggiato il numero di punti segnati in carriera di Bryant: 33644. «Continuamo ad andare avanti, Lebron. Il mio più grande rispetto, fratello», aveva twittato Bryant. La stella dei Lakers lascia la moglie Vanessa Bryant e quattro figlie: Gianna, Natalia, Bianca e Capri Bryant (nata qualche mese fa). Kobe è ampiamente considerato uno dei più grandi giocatori NBA di tutti i tempi. Ha partecipato a 18 All-Star Game, durante i suoi 20 anni di carriera con i Lakers. È stata la 18esima scelta del primo turno nel Draft del 1996. Ha vinto 5 campionati NBA, 2 MVP finali NBA ed è stato l’MVP della Regular Season del 2008.



È stato incluso in 15 All-Star Team, in 12 squadre All-Defensive Team e ha guidato il campionato NBA per numero di punti segnati, per due stagioni. È il quarto marcatore di sempre nella storia

NBA.

AGGIORNAMENTO:«Sono sconvolto, Kobe per me era un mito». Danilo Gallinari, campione di basket italiano da anni tra i giganti della Nba (in questa stagione gioca con gli Okhlahoma Thunders), contattato dall’Ansa riesce appena a comunicare il suo dolore per la morte di una leggenda dello sport mondiale come Bryant. «Sono esterrefatto - conclude -,non me la sento di dire altro».

AGGIORNAMENTO: «L’ho conosciuto con Ettore Messina tre anni fa, e avevamo concordato un suo impegno in Italia: quando gli comunicai che la sua sede sarebbe stata Roma, per un corso ai giovani, si emozionò: mi disse che ogni volta che si parlava dell’Italia e di Roma, gli si accapponava la pelle per la commozione»: Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, è sconvolto al telefono con l’Ansa nell’apprendere la notizia della morte di Kobe Bryant, e ricorda così l’ex campione Nba cresciuto in Italia, dove il padre aveva giocato in varie società di alto livello.

Non ci sono parole.

Ciao Kobe. pic.twitter.com/uiuaWVjFc2

— Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) January 26, 2020

Certe notizie ti lasciano senza parole, senza la possibilità di capire come può essere successo.

R.i.p. campione https://t.co/snvXh5SYgf — lorenzo bernardi (@LolloBernardi) January 26, 2020

AGGIORNAMENTO: Le autorità stanno indagano sulle cause che hanno provocato l’incidente di elicottero in cui la leggenda del basket americano Kobe Bryant ha perso la vita in California.



Alcuni scatti mostrano una lunga colonna di fumo in una zona collinosa della contea di Los Angeles.

Bryant lascia oltre alla moglie Vanessa anche i loro quattro figli: Gianna, Natalia, Bianca e il neonato Capri.

La star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Lo riporta il sito Tmz.

Secondo quanto riporta Tmz Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri sarebbero morti. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime.

Kobe Bryant sarebbe morto a Calabasas, città nella contea di Los Angeles.