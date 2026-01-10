TRAPANI. Clima teso alla vigilia della partita di questa sera tra Trapani Shark e Dolomiti Energia Trentino, in programma alle 20 al Palashark. Il club siciliano ha diffuso una dura nota ufficiale denunciando la circolazione, nelle chat della tifoseria organizzata, di “indiscutibili e chiari messaggi di stampo criminale”, ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza dell’impianto.



Nella comunicazione, la società spiega che i messaggi sono già “in nostro possesso e inoltrati alle forze dell’ordine per prendere le dovute contromisure” e annuncia restrizioni immediate all’accesso al palazzetto. Non sarà consentito l’ingresso di megafoni, aste, bandiere e “in generale nulla che possa essere usato come arma contundente”. Inoltre, il club trasmetterà una lista di persone alle quali non sarà permesso entrare al Palashark, precisando che si tratta di soggetti che “hanno dimenticato che ci sono leggi e regole da rispettare anche all’interno di un impianto sportivo”.



Il Trapani Shark è stato sanzionato con ulteriori due punti di penalizzazione, portando il totale stagionale a dieci, ma senza esclusione dal campionato. Resta però l’incognita sportiva, con un roster fortemente ridotto e il rischio che la gara sia condizionata dall’emergenza numerica, in una serata già segnata da misure di sicurezza straordinarie.