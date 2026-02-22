NAPOLI. Torna a volare Yeman Crippa. L’azzurro migliora il suo record italiano della mezza maratona a Napoli vincendo in 59:01 e toglie quasi mezzo minuto dopo quattro anni al primato di 59:26 ottenuto nel 2022 sullo stesso percorso. Una gara favolosa per il portacolori delle Fiamme Oro che firma il secondo tempo europeo di sempre nei 21,097 chilometri, dietro soltanto al 58:41 dello svedese Andreas Almgren lo scorso ottobre a Valencia.



È di nuovo protagonista il fuoriclasse trentino, già campione europeo della mezza a Roma 2024 e anche dei 10.000 a Monaco di Baviera nel 2022, per lasciarsi alle spalle una stagione difficile: ritirato nella maratona a Londra e ai Mondiali di Tokyo, poco brillante in dicembre a Valencia con 2h10:59 e quindi lontano dal personale di 2h06:06 che è stato record italiano.



Il 29enne allenato dal coach Massimo Pegoretti, proiettato verso una maratona primaverile, guadagna una posizione nella lista europea alltime della mezza superando lo svizzero Julien Wanders (59:13 nel 2019).